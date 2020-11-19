Справочный курс гривны 19 ноября понижен на 9,73 коп до 28,2203 грн/$1

|Показатель
|18.10.2020
|19.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.123
|28.2203
|0.098
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:21 19.11.2020 |
Национальный банк 19 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.73 коп. до 28.2203 UAH/USD.
|Показатель
|18.10.2020
|19.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.123
|28.2203
|0.098
Данные: НБУ
|
|
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