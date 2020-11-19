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Оборот по валютным форвардам в 2020г превысил $2 млрд - НБУ
23:55 18.11.2020 |
Оборот по валютным форвардам в текущем году превысил $2 млрд, сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин в среду.
"Оборот по форвардам в 2020 году превысил $2 млрд, дневной оборот сейчас колеблется в пределах от $5 млн до $50 млн", - сказал он в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины.
Лупин уточнил, что такой оборот в основном был сформирован компаниями, которые работают в аграрном секторе.
"У нас есть второй инструмент - беспоставочный форвард, он также популярный и занимает больше 40% от общего объема форвардов", - добавил директор департамента открытых рынков НБУ.
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