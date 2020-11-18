Справочный курс гривны 18 ноября понижен на 2,76 коп до 28,123 грн/$1

|Показатель
|17.10.2020
|18.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0954
|28.123
|0.098
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:34 18.11.2020 |
Национальный банк 18 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.76 коп. до 28.123 UAH/USD.
|Показатель
|17.10.2020
|18.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0954
|28.123
|0.098
Данные: НБУ
|
|
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