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Остаток средств на корсчетах банков 18.11.20
10:59 18.11.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 октября
|61370.9
|19 октября
|62053.8
|20 октября
|61731.2
|21 октября
|61612.4
|22 октября
|57087.3
|23 октября
|56859.4
|26 октября
|55999.3
|27 октября
|52744.4
|28 октября
|52066.7
|29 октября
|53271.2
|30 октября
|52488.1
|2 ноября
|55556.7
|3 ноября
|53241.4
|4 ноября
|46672.8
|5 ноября
|45780.3
|6 ноября
|46826.8
|9 ноября
|47208.1
|10 ноября
|43578.7
|11 ноября
|57412.1
|12 ноября
|59063.5
|13 ноября
|55443.0
|16 ноября
|62077.8
|17 ноября
|60835.3
|18 ноября
|57504.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 18 ноября - 28,1067 грн
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