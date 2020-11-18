Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

Сумма открытых позиций по биткоин-фьючерсам на Чикагской товарной бирже (CME) вплотную приблизилась к отметке $1 млрд. На это обращают внимание аналитики Arcane Research.

Открытый интерес (ОИ) на CME обновил исторический максимум, превзойдя показатели августа.

«Агрегированный открытый интерес на рынке биткоин-фьючерсов также вырос в течение недели и сейчас на пути к новым историческим максимумам. Общий ОИ по фьючерсам на первую криптовалюту в настоящее время составляет $6,3 млрд», - подчеркнули эксперты.

Аналитик The Block Ларри Чермак отметил, что на CME есть более 100 игроков, на каждого из которых приходится по меньшей мере 25 BTC открытого интереса.

«Открытый интерес [на CME] сейчас на 50% выше, чем на BitMEX», - констатировал эксперт.

Биржа OKEx лидирует по сумме открытых позиций. За нею следуют Binance и CME, на которую приходится примерно 15% от общего ОИ в сегменте.