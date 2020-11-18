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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

09:39 18.11.2020 |

Финансы

 

Сумма открытых позиций по биткоин-фьючерсам на Чикагской товарной бирже (CME) вплотную приблизилась к отметке $1 млрд. На это обращают внимание аналитики Arcane Research.

Открытый интерес (ОИ) на CME обновил исторический максимум, превзойдя показатели августа.

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

 

«Агрегированный открытый интерес на рынке биткоин-фьючерсов также вырос в течение недели и сейчас на пути к новым историческим максимумам. Общий ОИ по фьючерсам на первую криптовалюту в настоящее время составляет $6,3 млрд», - подчеркнули эксперты.

Аналитик The Block Ларри Чермак отметил, что на CME есть более 100 игроков, на каждого из которых приходится по меньшей мере 25 BTC открытого интереса.

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

 

«Открытый интерес [на CME] сейчас на 50% выше, чем на BitMEX», - констатировал эксперт.

Биржа OKEx лидирует по сумме открытых позиций. За нею следуют Binance и CME, на которую приходится примерно 15% от общего ОИ в сегменте.

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

 

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

 
По материалам: forklog.com
 

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09:39 Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

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