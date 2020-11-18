Доллар слабеет 18 ноября на продолжающемся оптимизме

Курс доллара к другим основным мировым валютам опускается в среду утром, в то время как инвесторы в ожидании распространения вакцин от коронавируса переключаются на более "рисковые" активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 104,03 иены со 104,17 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,36 пункта.

Ожидания выхода в оборот вакцин от коронавируса продолжают влиять на настроения рынков. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Pfizer и BioNTech, затем - Moderna. Инвесторы оптимистично смотрят на такие новости, поскольку это может помочь сдержать "вторую волну" пандемии коронавируса и поддержать восстановление экономики, пострадавшей от карантинных ограничений.

"Мы знаем, что у нас есть вакцина. Теперь вопрос состоит в распространении и том, как быстро это начнет оказывать положительный эффект", - приводит агентство Рейтер слова валютного аналитика Westpac Имре Шпайцера (Imre Speizer).

В дальнейшем в ходе торгов среды станут известны данные годовой инфляции в Великобритании и еврозоне в октябре, а затем - сведения о количестве новых домов в США за октябрь.