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Доллар слабеет 18 ноября на продолжающемся оптимизме
08:00 18.11.2020 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам опускается в среду утром, в то время как инвесторы в ожидании распространения вакцин от коронавируса переключаются на более "рисковые" активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 104,03 иены со 104,17 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,36 пункта.
Ожидания выхода в оборот вакцин от коронавируса продолжают влиять на настроения рынков. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Pfizer и BioNTech, затем - Moderna. Инвесторы оптимистично смотрят на такие новости, поскольку это может помочь сдержать "вторую волну" пандемии коронавируса и поддержать восстановление экономики, пострадавшей от карантинных ограничений.
"Мы знаем, что у нас есть вакцина. Теперь вопрос состоит в распространении и том, как быстро это начнет оказывать положительный эффект", - приводит агентство Рейтер слова валютного аналитика Westpac Имре Шпайцера (Imre Speizer).
В дальнейшем в ходе торгов среды станут известны данные годовой инфляции в Великобритании и еврозоне в октябре, а затем - сведения о количестве новых домов в США за октябрь.
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