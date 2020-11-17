Долларовый индекс может ослабнуть на 20% в 2021г из-за появления вакцины от COVID-19 - Citigroup

Доллар может снизиться на 20% в 2021 году, если вакцины от COVID-19 получат широкое распространение, это будет способствовать оживлению мировой торговли и экономическому росту, считают эксперты Citigroup Inc.

"Мы полагаем, что распространение вакцины перечеркнет все признаки "медвежьего" рынка, в связи с чем динамика доллара будет аналогична той, что наблюдалась с начала и до середины 2000-х годов", когда валюта начала многолетний цикл снижения, говорится в докладе стратегов Citigroup.

Долларовый индекс, рассчитываемый агентством Bloomberg, который упал примерно на 11% с мартовского пика, в понедельник подвергся дополнительному давлению на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной биофармацевтической компанией Moderna Inc., которые привели к ослаблению спроса на безопасные активы.

Эксперты на протяжении нескольких месяцев делают ставку на то, что итоги выборов в США, прорыв в разработке вакцины и политика Федеральной резервной системы (ФРС) США могут оказать на доллар существенное давление. Результаты выборов в конечном итоге не стали катализатором резкого падения курса американской нацвалюты, и эксперты Citigroup отмечают, что более значимым драйвером, который будет определять динамику доллара в дальнейшем, станет общая макроэкономическая обстановка.

Инвесторы впоследствии должны будут покупать австралийский доллар и норвежскую крону, поскольку обе эти валюты привязаны к ценам на сырьевые товары, и циклическое восстановление мировой экономики должно способствовать их росту, отмечают эксперты.

Citigroup ожидает, что помимо ситуации с вакциной давление на доллар будет оказывать мягкая денежно-кредитная политика ФРС на фоне нормализации мировой экономики. Рост в других регионах мира, вероятно, будет происходить более быстрыми темпами по мере того, как инвесторы будут выходить из американских активов и вкладываться в зарубежные.

"Если кривая доходности американских облигаций станет более крутой по мере роста инфляционных ожиданий, у инвесторов появится стимул" хеджировать валютные риски, говорят стратеги.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидают, что долларовый индекс ICE снизится примерно на 3% до конца следующего года. Самый существенный годовой спад индикатора был зафиксирован в 1985 году, когда он рухнул на 18,5%.

