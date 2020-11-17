Справочный курс гривны 17 ноября повышен на 1,55 коп до 28,0954 грн/$1

|Показатель
|16.10.2020
|17.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1109
|28.0954
|0.055
Данные: НБУ
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12:20 17.11.2020 |
Национальный банк 17 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.55 коп. до 28.0954 UAH/USD.
|Показатель
|16.10.2020
|17.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1109
|28.0954
|0.055
Данные: НБУ
|
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