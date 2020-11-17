FATF: криптовалютным компаниям далеко до полного соответствия требованиям

Криптовалютные компании только начинают адаптироваться к регуляторным требованиям, и им предстоит долгий путь до полного соответствия нормам. Об этом заявил исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис, пишет Cointelegraph.

По его словам, многие страны включили рекомендации FATF в свое законодательство. Но в криптовалютной индустрии так называемое «дорожное правило» по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) не применяется глобально или эффективно.

Льюис обратил внимание, что в период пандемии коронавируса злоумышленники стали чаще использовать криптовалюту для отмывания денег и перемещения нелегальных средств. Беспокойство FATF вызывают анонимные монеты, миксеры и компании, часто меняющие юрисдикцию.

Ранее президент FATF Маркус Плайер заявил о необходимости скорректировать руководящие положения для криптоиндустрии, поскольку многие страны не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.



