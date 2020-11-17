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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.11.2020
11:05 17.11.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 ноября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|28,1000
|Креди Агриколь
|28,2300
|Правекс
|28,1000
|OTP Bank
|28,2500
|Банк Сич
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2500
|OTP Bank
|28,1000
|Правекс
|28,2500
|Креди Агриколь
|28,0700
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Форвард банк
|28,0500
|Банк Сич
|28,3000
|Укрстройинвестбанк
|28,0500
|Укрэксимбанк
|28,3000
|Скай банк
|28,0500
|Форвард банк
|28,3000
|Приватбанк
|28,0500
|Аккордрбанк
|28,3500
|Ощадбанк
|28,0500
|Скай банк
|28,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,0500
|Приватбанк
|28,4091
|Аккордрбанк
|28,0500
|Ощадбанк
|28,5200
|Альфа-банк
|27,9500
|Альфа-банк
|28,7000
|Украинский Капитал
|27,8000
|Украинский Капитал
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2400
|Укрстройинвестбанк
|33,3000
|Укрэксимбанк
|33,2000
|Банк Сич
|33,3500
|Скай банк
|33,2000
|OTP Bank
|33,4000
|OTP Bank
|33,2000
|Форвард банк
|33,4000
|Креди Агриколь
|33,1700
|Ощадбанк
|33,4500
|Аккордрбанк
|33,1500
|Креди Агриколь
|33,4800
|Банк Сич
|33,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,5000
|Форвард банк
|33,0500
|Правекс
|33,5000
|Правекс
|33,0500
|Аккордрбанк
|33,5500
|Укрстройинвестбанк
|33,0000
|Приватбанк
|33,5570
|Приватбанк
|33,0000
|Укрэксимбанк
|33,6000
|Альфа-банк
|32,9000
|Скай банк
|33,6500
|Ощадбанк
|32,8000
|Альфа-банк
|33,9000
|Украинский Капитал
|32,7000
|Украинский Капитал
|33,9000
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