Доллар слабеет 17 ноября на неопределенности вокруг пандемии коронавируса

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, во вторник утром несколько опускается, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1857 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1853 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 104,48 иены со 104,56 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 92,51 пункта.

Ситуация вокруг пандемии продолжает оставаться одним из основных факторов на рынке. Основной удар по мировой экономике пришелся на второй квартал. Карантинные ограничения сдержали тогда сферу производства и услуг, а также привели к снижению спроса и перевозок.

В ноябре некоторые страны вновь фиксируют высокий уровень новых случаев заражения, близкий к рекордным значениям. "Вторая волна" пандемии может привести к новым ограничительным мерам, которые, как ожидают рынки, могут сдержать восстановление экономики.

С другой стороны, курс доллара в последние дни имеет тенденцию к снижению, поскольку некоторые инвесторы выходят из него в более рисковые активы в ожидании всё-таки скорой победы над заразой. Так, накануне компания Moderna заявила, что итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса показали ее эффективность на уровне 94,5%. Кроме того, ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали фармацевтические компании Pfizer и BioNTech.

Позднее в ходе торгов будет опубликована макростатистика, касающаяся также доллара. Аналитики ожидают, что объем промышленного производства в США в октябре вырос на 1% в месячном выражении после снижения на 0,6% в сентябре. Эксперты также полагают, что в месячном выражении розничные продажи в стране выросли на 0,5% после роста на 1,9% месяцем ранее.