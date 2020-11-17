Финансовые новости
- |
- 17.11.20
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Разработчики Ethereum высказались против раскрытия критических уязвимостей
22:53 16.11.2020 |
Создание списка критических уязвимостей в потенциале может привести к неблагоприятным финансовым последствиям и подвергает сеть Ethereum риску, считает глава команды Geth Петер Силадьи.
В пятницу в ходе конференц-звонка ведущие разработчики второй по капитализации криптовалюты затронули вопрос случившегося на прошлой неделе «неанонсированного хардфорка».
11 ноября Infura и некоторые другие инфраструктурные сервисы Ethereum столкнулись с перебоями в обслуживании. Это вызвало задержку в потоках котировок ETH и токенов ERC-20, некоторые биржи остановили вывод средств.
Позже выяснилось, что перебои оказались связаны с ошибками консенсуса в более старых версиях клиента Geth. Из-за того, что часть сети не обновилась до последней версии, на блоке 11234873 состоялось разделение Ethereum на две цепи.
В комментарии CoinDesk основатель проекта Summa Джеймс Прествич заявил, что обычно в ПО с открытым кодом принято предварительно уведомлять тех, кого затрагивает уязвимость. Он считает, что представителям Geth следовало сообщить пользователям о возможных проблемах.
Глава Geth Петер Силадьи заявил, что раскрытие уязвимостей подвергает систему риску. Такая информация, отметил он, может не только попасть к злоумышленникам, но и дать некоторым проектам необоснованное конкурентное преимущество. Например, такое преимущество в случае предварительного раскрытия бага могли получить представители Infura.
Силадьи считает, что разработчикам следует и дальше придерживаться действующего подхода, то есть не распространять информацию об уязвимостях. Он, однако, согласился, что Geth следовало уведомить пользователей о наличии уязвимости в более ранних версиях клиента.
Против создания списка уведомлений о критических уязвимостях выступил и разработчик Ethereum Мика Золту.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение
|Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год
|Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания
|Контроль за банками ужесточат, а независимость НБУ усилят: что от Украины потребовал МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Разработчики Ethereum высказались против раскрытия критических уязвимостей
|Депозитные ставки для физлиц 16.11.20
|НБУ предоставил Укрэксимбанку 10,8 млрд грн и Альфа-Банку 2,8 млрд грн рефинансирования до 5 лет под 6%
|На счетах Фонда гарантирования находится 15,8 миллиарда
|«Приватбанк» отсудил миллиард у компании Коломойского
|Верховный суд возобновил рассмотрение кассации ПриватБанка о взыскании депозитов Боголюбовой
Это интересно
|В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
|Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных
|BMW представила почти серийный электроскутер будущего
|Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью
|Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
|В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку