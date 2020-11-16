Евро дорожает 16 ноября на надеждах на вакцину от коронавируса

Курс евро в понедельник днем растет по отношению к курсу доллара на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.29 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1844 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,58 иены со 104,62 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 92,66 пункта.

Инвесторы по-прежнему оптимистично настроены на возможное скорое создание вакцины от коронавируса. Ранее на прошлой неделе компании Pfizer и BioNTech сообщили об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19, что способствовало подъему на рынках.

Валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что новости вокруг вакцины дают рынкам "проблеск надежды в конце туннеля коронавируса". В том числе это усиливает аппетит к риску, что оказывает поддержку евро.

В то же время, несмотря на оптимистичные новости о вакцине, ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Так, в США уже несколько дней подряд суточный прирост заболевших превышает отметку в сто тысяч, в субботу число достигло рекордных 185 тысяч. Ситуация также остается тяжелой в ряде стран Европы.

Кроме того, данные по Японии и Китаю также дают трейдерам надежду на постепенное восстановление экономики. Так, ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 5%, в пересчете на год - на 21,4%. Показатель вырос впервые за последние четыре квартала. Объем промышленного производства в КНР в октябре вырос на 6,9% при ожидаемом росте на 6,5%. Рост розничных продаж в КНР в октябре ускорился до 4,3% в годовом выражении с 3,3% в сентябре, однако аналитики ждали более сильного роста показателя.