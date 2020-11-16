Справочный курс гривны 16 ноября повышен на 0,67 коп до 28,1109 грн/$1

|Показатель
|13.10.2020
|16.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1176
|28.1109
|0.024
Данные: НБУ
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12:27 16.11.2020 |
Национальный банк 16 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.67 коп. до 28.1109 UAH/USD.
|Показатель
|13.10.2020
|16.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1176
|28.1109
|0.024
Данные: НБУ
|
|
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