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Глава ЕЦБ: запуск цифрового евро возможен в ближайшие четыре года
11:50 16.11.2020 |
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор не будет спешить с запуском собственной цифровой валюты (CBDC). Если решение примут, на это может уйти от двух до четырех лет.
На онлайн-конференции с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и президентом Банка Англии Эндрю Бейли глава европейского регулятора заявила, что Европа «вполне может» начать двигаться в направлении запуска цифрового евро.
Однако ЕЦБ еще предстоит ответить на ряд вопросов, включая проблемы с отмыванием денег и конфиденциальностью пользователей.
«Если решение окажется дешевле, быстрее и безопаснее для пользователей, мы должны его изучить. Если оно будет способствовать монетарному суверенитету, большей автономии для Еврозоны, мы должны его изучить. Если оно упростит трансграничные платежи, нам следует его изучить», - заявила глава регулятора.
По ее словам, разработка CBDC займет много времени. В качестве примера Лагард привела Народный банк Китая, который работает над цифровым юанем уже несколько лет.
В начале ноября глава ЕЦБ анонсировала опрос о цифровом евро для граждан ЕС. Ранее Лагард заявила, что актив станет дополнением к наличным, а не их заменой.
Напомним, в октябре рабочая группа из экспертов из ЕЦБ и 19 национальных центробанков определила возможные сценарии, которые потребуют выпуска цифрового евро.
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