Глава ЕЦБ: запуск цифрового евро возможен в ближайшие четыре года

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор не будет спешить с запуском собственной цифровой валюты (CBDC). Если решение примут, на это может уйти от двух до четырех лет.

На онлайн-конференции с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и президентом Банка Англии Эндрю Бейли глава европейского регулятора заявила, что Европа «вполне может» начать двигаться в направлении запуска цифрового евро.





Однако ЕЦБ еще предстоит ответить на ряд вопросов, включая проблемы с отмыванием денег и конфиденциальностью пользователей.

«Если решение окажется дешевле, быстрее и безопаснее для пользователей, мы должны его изучить. Если оно будет способствовать монетарному суверенитету, большей автономии для Еврозоны, мы должны его изучить. Если оно упростит трансграничные платежи, нам следует его изучить», - заявила глава регулятора.

По ее словам, разработка CBDC займет много времени. В качестве примера Лагард привела Народный банк Китая, который работает над цифровым юанем уже несколько лет.

В начале ноября глава ЕЦБ анонсировала опрос о цифровом евро для граждан ЕС. Ранее Лагард заявила, что актив станет дополнением к наличным, а не их заменой.

Напомним, в октябре рабочая группа из экспертов из ЕЦБ и 19 национальных центробанков определила возможные сценарии, которые потребуют выпуска цифрового евро.



