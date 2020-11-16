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Курс доллара снижается 16 ноября на неопределенности вокруг COVID
08:17 16.11.2020 |
Курс доллара в понедельник утром снижается на неопределенной ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1852 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,59 иены со 104,62 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 92,59 пункта.
Ситуация вокруг пандемии остается неопределенной. С одной стороны, статистика по заражениям продолжает пугать рынки. Общее число зараженных в США превысило 11 миллионов, а в субботу Всемирная организация здравоохранения сообщала о рекордных 657 тысячах новых заражений в мире.
Вместе с этим надежды на создание вакцины несколько поддерживают настроения инвесторов. На прошлой неделе BioNTech и Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины, которая показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.
"Валютная динамика, поддерживаемая позитивными новостями по вакцине, пока ослабла", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
Эксперт добавил, что за выходные неопределенность вокруг выборов в США снизилась, - рынкам стала более очевидна победа демократа Джо Байдена.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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