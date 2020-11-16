Курс доллара снижается 16 ноября на неопределенности вокруг COVID

Курс доллара в понедельник утром снижается на неопределенной ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1852 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1832 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,59 иены со 104,62 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 92,59 пункта.

Ситуация вокруг пандемии остается неопределенной. С одной стороны, статистика по заражениям продолжает пугать рынки. Общее число зараженных в США превысило 11 миллионов, а в субботу Всемирная организация здравоохранения сообщала о рекордных 657 тысячах новых заражений в мире.

Вместе с этим надежды на создание вакцины несколько поддерживают настроения инвесторов. На прошлой неделе BioNTech и Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины, которая показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.

"Валютная динамика, поддерживаемая позитивными новостями по вакцине, пока ослабла", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

Эксперт добавил, что за выходные неопределенность вокруг выборов в США снизилась, - рынкам стала более очевидна победа демократа Джо Байдена.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.