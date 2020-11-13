В отчете указывается, что в целом с начала 2020 года Нацбанк купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,80 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, июле – $368,70 млн, сентябре – $197,5 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, мае – $660,6 млн, июне – $1,155 млрд, августе – $460,5 млн, октябре - $208,3 млн.
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НБУ отказался от интервенций на межбанке на этой неделе
18:36 13.11.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 9 по 13 ноября не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он купил $41 млн, одновременно продав на рынке $70 млн, свидетельствуют данные на сайте центробанка.
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