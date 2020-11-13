Евро 13 ноября ускоряет удорожание к доллару

Курс евро в пятницу днем увеличивает темпы роста по отношению к доллару после публикации данных об увеличении профицита торгового баланса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 EET курс евро к доллару растёт до 1,1827 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1804 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 105,06 иены со 105,12 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 92,81 пункта.

Курс евро усилил рост по отношению к доллару после опубликования макростатистики. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре вырос до 24,8 миллиарда евро с 14,7 миллиарда в августе. Это увеличение оказалось больше прогнозов аналитиков.

При этом в целом на финансовых рынках сейчас затишье после ажиотажа, начавшегося в начале недели на новостях об испытании вакцины против нового коронавируса.

"Рост на фоне выборов в США и новостей об эффективной вакцине прекратился. Однако высока вероятность того, что рынок не вернется к панике слишком быстро", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).