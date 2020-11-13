Справочный курс гривны 13 ноября повышен на 7,29 коп до 28,1176 грн/$1

|Показатель
|12.10.2020
|13.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1905
|28.1176
|0.259
Данные: НБУ
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12:23 13.11.2020 |
Национальный банк 13 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.29 коп. до 28.1176 UAH/USD.
|Показатель
|12.10.2020
|13.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1905
|28.1176
|0.259
Данные: НБУ
|
|
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