PayPal запустила покупку и продажу биткоина для пользователей из США

Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к биткоину и нескольким альткоинам для своих американских клиентов.

Среди поддерживаемых криптовалют: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

«Мы рады сообщить, что все удовлетворяющие требованиям владельцы аккаунтов в США теперь могут покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal», - говорится в заявлении компании.

Криптовалютные транзакции будут автоматически конвертироваться в фиат. Это означает, что мерчантам не придется выходить за рамки привычной им традиционной системы.

Для реализации новой функции PayPal, заключив партнерство с компанией Paxos, получила ограниченную лицензию Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

PayPal подтвердила возможность использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг в 26 млн торговых точек, работающих с платформой.

Недельный лимит на покупку криптовалют, ранее планировавшийся на уровне $10 000 в неделю, повышен до $20 000.

Напомним, PayPal анонсировала запуск функции покупки, продажи и хранения биткоина и других криптовалют в октябре.

СЕО компании Дэн Шульман также заявлял, что компания может начать работать с цифровыми валютами центробанков (CBDC). По его мнению, их запуск - лишь вопрос времени.



