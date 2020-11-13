Финансовые новости
- |
- 13.11.20
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
PayPal запустила покупку и продажу биткоина для пользователей из США
12:05 13.11.2020 |
Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к биткоину и нескольким альткоинам для своих американских клиентов.
Среди поддерживаемых криптовалют: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
«Мы рады сообщить, что все удовлетворяющие требованиям владельцы аккаунтов в США теперь могут покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal», - говорится в заявлении компании.
Криптовалютные транзакции будут автоматически конвертироваться в фиат. Это означает, что мерчантам не придется выходить за рамки привычной им традиционной системы.
Для реализации новой функции PayPal, заключив партнерство с компанией Paxos, получила ограниченную лицензию Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
PayPal подтвердила возможность использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг в 26 млн торговых точек, работающих с платформой.
Недельный лимит на покупку криптовалют, ранее планировавшийся на уровне $10 000 в неделю, повышен до $20 000.
Напомним, PayPal анонсировала запуск функции покупки, продажи и хранения биткоина и других криптовалют в октябре.
СЕО компании Дэн Шульман также заявлял, что компания может начать работать с цифровыми валютами центробанков (CBDC). По его мнению, их запуск - лишь вопрос времени.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента
|Банкиры прогнозируют ослабление гривни в конце года в пределах до 29 грн/$1
|Кремлевская пропаганда празднует победу одного из своих главных месседжей - о «необходимости прямых переговоров с ДНР/ЛНР»
|Соскучились после Шмыгаля. Сможет ли партия Гройсмана взлететь благодаря «слугам»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 13 ноября повышен на 7,29 коп до 28,1176 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 13 ноября закрылись в основном снижением вслед за рынками США
|PayPal запустила покупку и продажу биткоина для пользователей из США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.11.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.11.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.11.2020
Это интересно
|Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft
|Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных
|Google предложила пользователям Google Фото помочь в развитии ИИ по распознаванию объектов на снимках
|Каждый второй новый автомобиль поддерживает подключение к интернету
|Apple показала массу приложений и игр, которые уже оптимизированы под Mac на фирменном процессоре M1