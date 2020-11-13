Иена укрепляется к доллару 13 ноября на снижении рисковых настроений

Иена в пятницу утром дорожает к доллару на возвращении опасений за распространение коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.02 EET курс доллара к иене снижался до 104,91 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,12 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1806 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1804 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 92,97 пункта.

В пятницу инвесторы предпочитают надежные активы, в том числе японскую иену, на фоне растущего беспокойства за перспективы мировой экономики, которой угрожает новая волна коронавируса. В начале недели снижению курса японской валюты способствовали новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19, однако неопределенность со сроками ее появления в совокупности с активным ростом случаев заражения по всему миру дает инвесторам повод для осторожности.

"Есть причины для оптимизма в отношении восстановления мировой экономики, но мы еще не вышли из кризиса", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril).

Позднее в пятницу ожидается публикация данных по состоянию ВВП еврозоны, однако аналитики считают, что новая волна вируса и повторное введение ограничений перевесят любые хорошие показатели. "Отчет по ВВП окажет минимальное влияние на евро, поскольку аналитики, включая нас, в настоящее время серьезно ожидают двойной рецессии в еврозоне, которая начнется в четвертом квартале", - считает валютный аналитик CBA Ким Мунди (Kim Mundy), чье мнение также приводит агентство.