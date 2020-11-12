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Евро дорожает 12 ноября в надежде на появление вакцин от коронавируса
12:57 12.11.2020 |
Курс евро в четверг днем растет к доллару на оптимизме вокруг разработки вакцин от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 EET курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1777 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,34 иены со 105,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 92,85 пункта.
Инвесторы продолжают внимательно следить за новостями о разработке вакцин от COVID-19. Оптимизм рынка подкрепили новости о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины немецкой биотех-компании CureVac начнется в ближайшее время.
В начале недели компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
Разработка вакцин является ключевым фактором, который может помочь восстановлению мировой экономики. Эти новости приобретают особую актуальность на фоне роста заражений коронавирусом и угрозы новых локдаунов.
Позднее участники торгов ожидают статистику по США, которая может повлиять на настроения рынков. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в октябре до 1,3% с 1,4% в сентябре.
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