Справочный курс гривны 12 ноября понижен на 3,73 коп до 28,1905 грн/$1

|Показатель
|11.10.2020
|12.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1532
|28.1905
|0.133
Данные: НБУ
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12:31 12.11.2020 |
Национальный банк 12 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.73 коп. до 28.1905 UAH/USD.
|Показатель
|11.10.2020
|12.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1532
|28.1905
|0.133
Данные: НБУ
|
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