Финансовые новости
- |
- 12.11.20
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото укрепляется 12 ноября на опасениях за распространение COVID-19
08:14 12.11.2020 |
Стоимость золота в четверг утром растет на опасениях по поводу экономических последствий роста числа случаев COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,39%, или на 7 долларов, до 1868,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% - до 24,352 доллара за унцию.
В четверг стоимость золота как надежного актива поддерживается неопределенностью вокруг распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.
Многие страны уже ввели серьезные карантинные меры, чтобы остановить очередную волну заболеваемости. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 52 миллиона человек.
Несмотря на новости о вакцине, пришедшие в начале недели, в долгосрочной перспективе слитки сохраняют свою привлекательность, поскольку может пройти еще длительное время, прежде чем начнется ее массовое использование и экономика вернется к до-вирусным показателям.
"Торговцы золотом пытаются найти баланс между положительными новостями о вакцинах и растущим числом случаев коронавируса по всему миру", - приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина
|«Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского
|Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы
|Найдет ли Зеленский общий язык с Байденом?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы стали больше брать гривневые кредиты в банках
|НБУ: долларизация депозитов украинцев выросла из-за падения гривны
|Золото укрепляется 12 ноября на опасениях за распространение COVID-19
|Доллар снижается к иене 12 ноября на опасениях по коронавирусу
|Фондовые рынки АТР снижаются 12 ноября на опасениях по коронавирусу
|Nasdaq Composite и S&P 500 11 ноября выросли за счет технологических компаний
Это интересно
|Совершенно новая macOS Big Sur выйдет уже 12 ноября: глубокая оптимизация под ARM, поддержка iOS-приложений и прочее
|Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt
|MediaTek представила свою первую 6-нанометровую платформу, а также SoC Dimensity 700 для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность
|Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line
|Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти
|Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов