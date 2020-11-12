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Доллар снижается к иене 12 ноября на опасениях по коронавирусу
08:11 12.11.2020 |
Курс доллара снижается по отношению к курсу иены в четверг утром на фоне опасений инвесторов вокруг растущей заболеваемости COVID-19 в Европе и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET курс доллара к иене снижался до 105,22 иены со 105,42 иены на прошлом закрытии.
Курс евро к доллару снижался до 1,1772 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1777 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,03 пункта.
Курс доллара в четверг перешел к снижению к иене. Новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса поддерживали ожидания трейдеров по восстановлению экономики. Это также поддерживало курс доллара к более надежной иене.
При этом эпидемиологическая ситуация в мире, особенно в США и Европе, остается тяжелой. в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день.
В Италии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило миллион, после того как за последние сутки зафиксировали более 32 тысяч зараженных.
В то же время стратег OCBC Bank Теренс Ву (Terence Wu) считает, что снижение доллара "исчерпало себя", и курс американской валюты в скором времени должен перейти к росту. "Что касается макроэкономики, Европа все еще находится в более слабом положении по сравнению с США", - цитирует его агентство Рейтер.
На курс евро могут повлиять данные по Германии и еврозоне. Ожидается, что потребительские цены в Германии в октябре снизились на 0,2% в годовом выражении, что соответствует предварительной оценке. Согласно прогнозам аналитиков, общий объем промышленного производства в странах еврозоны в сентябре поднялся на 0,7% в месячном выражении и сократился на 5,8% - в годовом.
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