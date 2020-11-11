НБУ на 7-м своп-аукционе процентной ставки 11 ноября удовлетворил заявку одного банка на 3,5 млрд грн под 6,81%

Согласно им, в аукционе приняли участие пять банков, которые подали шесть заявок общим объемом 5,06 млрд грн под ставку от 6,5% до 6,81% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,81%.
Как сообщалось, на первом аукционе своп процентной ставки (2 июля) НБУ удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн, на втором (15 июля) – пяти на 410 млн грн, на третьем (12 августа) – также пяти на 2 млрд грн (при объеме трех в 2 млрд грн), а в ходе четвертого тендера шесть банков выбрали все 5 млрд грн, предложенные центробанком.
При этом на пятом аукционе своп-процентной ставки (16 сентября) регулятор удовлетворил заявки четырех банков на 1,255 млрд грн (при объеме тендера в 3 млрд грн), а на шестом (15 октября) – всех трех банков на все 1,206 млрд грн.
Средневзвешенная процентная ставка на аукционах закрепились на уровне 6,5% годовых.
Согласно данным НБУ, до четвертого аукциона банки повышали объем заявок на своп (с 1,38 млрд грн на тендере 2 июля до 5,26 млрд грн) и коридор процентных ставок (с 5%-6,5% годовых до 6%-6,75%). Вместе с тем в пятом тендере спрос банков сократился до 1,256 млрд грн, а диапазон предложенных ставок вернулся к уровню первого аукциона.
Предельная ставка на каждом из шести аукционов также составляла 6,5% годовых.