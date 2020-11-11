НБУ на 7-м своп-аукционе процентной ставки 11 ноября удовлетворил заявку одного банка на 3,5 млрд грн под 6,81%

Национальный банк Украины (НБУ) на седьмом аукционе своп процентной ставки 11 ноября удовлетворил заявку одного банка на 3,5 млрд грн (из 3,5 млрд грн объявленного объема тендера) по средневзвешенной процентной ставке 6,81% годовых, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора.

Согласно им, в аукционе приняли участие пять банков, которые подали шесть заявок общим объемом 5,06 млрд грн под ставку от 6,5% до 6,81% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,81%.

Как сообщалось, на первом аукционе своп процентной ставки (2 июля) НБУ удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн, на втором (15 июля) – пяти на 410 млн грн, на третьем (12 августа) – также пяти на 2 млрд грн (при объеме трех в 2 млрд грн), а в ходе четвертого тендера шесть банков выбрали все 5 млрд грн, предложенные центробанком.

При этом на пятом аукционе своп-процентной ставки (16 сентября) регулятор удовлетворил заявки четырех банков на 1,255 млрд грн (при объеме тендера в 3 млрд грн), а на шестом (15 октября) – всех трех банков на все 1,206 млрд грн.

Средневзвешенная процентная ставка на аукционах закрепились на уровне 6,5% годовых.

Согласно данным НБУ, до четвертого аукциона банки повышали объем заявок на своп (с 1,38 млрд грн на тендере 2 июля до 5,26 млрд грн) и коридор процентных ставок (с 5%-6,5% годовых до 6%-6,75%). Вместе с тем в пятом тендере спрос банков сократился до 1,256 млрд грн, а диапазон предложенных ставок вернулся к уровню первого аукциона.

Предельная ставка на каждом из шести аукционов также составляла 6,5% годовых.