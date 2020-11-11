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Денежная масса в Украине в октябре возросла на 2%
Денежная масса в Украине в октябре 2020 года возросла на 2% - до 1 трлн 757 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% - до 581,722 млрд грн.
Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в октябре возросли также на 2,2% - до 485,906 млрд грн.
По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,9% - до 1 трлн 267,912 млрд грн, в частности, в национальной валюте - на 2,6% (до 764,932 млрд грн), а в инвалюте - на 0,5% (до 502,980 млрд грн).
Вместе с тем кредитный портфель банков в октябре сократился на 2% - до 958,34 млрд грн, в том числе в нацвалюте - 1,8% (до 595,417 млрд грн) и в инвалюте - на 2,3% (до 362,923 млрд грн), свидетельствует отчет.
Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в октябре снизились на 2,7% - до $15,368 млрд.
Как сообщалось, в сентябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 2,9%, денежная база - на 1%, в том числе М0 - на 1%. Депозитный портфель банков за сентябрь увеличился на 3,6%, в то время как кредитный сократился на 3,3%.
Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном центробанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы - с 19,5% на 25,4%.
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