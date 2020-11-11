Справочный курс гривны 11 ноября понижен на 3,86 коп до 28,1532 грн/$1

|Показатель
|10.10.2020
|11.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1146
|28.1532
|0.137
Данные: НБУ
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12:27 11.11.2020 |
Национальный банк 11 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.86 коп. до 28.1532 UAH/USD.
|Показатель
|10.10.2020
|11.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1146
|28.1532
|0.137
Данные: НБУ
|
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