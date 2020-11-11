Исследование: половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран

Пользователи из США, Южной Кореи, Японии, Индии, Мексики и Индонезии генерируют примерно половину трафика биткоин-бирж. Наибольший интерес к криптовалютам проявляют жители Сингапура, Южной Кореи, Швейцарии и Венесуэлы. Эти данные содержатся в новом исследовании The Block.

Трафик криптовалютных бирж позволяет предположить, в каких странах криптовалюты используются наиболее активно, уверены аналитики. По их словам, псевдоанонимный характер блокчейна, на котором основаны цифровые активы, не позволяет это выяснить напрямую.

Исследователи взяли за основу данные сервисов Alexa и SimilarWeb в октябре по 30 наиболее популярным криптовалютным биржам. Подобный подход позволяет оценить активность розничных инвесторов, тогда как крупные игроки зачастую используют API.

Аналитики отметили отсутствие в списке Китая и ряда других стран, власти которых блокируют доступ при помощи «Золотого щита» или его аналогов. Жители таких стран вынуждены полагаться на VPN.

18,4% от совокупного трафика биткоин-бирж приходится на США; 11,4% - на Южную Корею; 8,5% - на Японию; 4,7% - на Индию; 4,3% - на Индонезию и 3,2% - на Мексику. В октябре на эти страны суммарно пришлось 50,5% из 111,5 млн визитов.

Наибольшее количество предполагаемых посетителей было у Binance - почти 31,5 млн (28,2%). Второе место оказалось у Coinbase с 22,9 млн визитов (20,5%). Все остальные биржи в октябре показали менее 6 миллионов посещений.

Исследователи оценили и относительный интерес к криптовалютам, сравнив количество визитов на биткоин-биржи с численностью населения той или иной страны. Они отметили, что за последний год наибольшее улучшение по этому показателю зафиксировано в странах Южной Америки, а именно в Венесуэле, Аргентине, Чили, Уругвае и Колумбии.

Топ-10 стран по относительному интересу к криптовалютам выглядит следующим образом:

* Южная Корея - 12,75 млн посещений (доля посещений к числу жителей составляет 0,25);

* Сингапур - 0,99 млн посещений (0,17);

* Швейцария - 1,14 млн посещений (0,13);

* Венесуэла - 3,33 млн посещений (0,12);

* Катар - 0,25 млн посещений (0,09);

* Австралия - 1,97 млн посещений (0,08);

* Япония - 9,47 млн посещений (0,07);

* Гонконг - 0,51 млн посещений (0,07);

* Канада - 2,43 млн посещений (0,06);

* США - 20,55 млн посещений (0,06).

В этом рейтинге Россия расположилась на 27 строчке, Украина - на 33, Беларусь - на 53, Казахстан - на 57.

Ранее отчет аналитической компании Chainalysis показал, что украинцы и россияне являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире.

По данным Кембриджского университета, число пользователей криптовалют во всем мире за два последних года выросло почти в три раза - с 35 млн до 101 млн человек.

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