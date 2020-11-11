Финансовые новости
- |
- 11.11.20
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Исследование: половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран
09:29 11.11.2020 |
Пользователи из США, Южной Кореи, Японии, Индии, Мексики и Индонезии генерируют примерно половину трафика биткоин-бирж. Наибольший интерес к криптовалютам проявляют жители Сингапура, Южной Кореи, Швейцарии и Венесуэлы. Эти данные содержатся в новом исследовании The Block.
Трафик криптовалютных бирж позволяет предположить, в каких странах криптовалюты используются наиболее активно, уверены аналитики. По их словам, псевдоанонимный характер блокчейна, на котором основаны цифровые активы, не позволяет это выяснить напрямую.
Исследователи взяли за основу данные сервисов Alexa и SimilarWeb в октябре по 30 наиболее популярным криптовалютным биржам. Подобный подход позволяет оценить активность розничных инвесторов, тогда как крупные игроки зачастую используют API.
Аналитики отметили отсутствие в списке Китая и ряда других стран, власти которых блокируют доступ при помощи «Золотого щита» или его аналогов. Жители таких стран вынуждены полагаться на VPN.
18,4% от совокупного трафика биткоин-бирж приходится на США; 11,4% - на Южную Корею; 8,5% - на Японию; 4,7% - на Индию; 4,3% - на Индонезию и 3,2% - на Мексику. В октябре на эти страны суммарно пришлось 50,5% из 111,5 млн визитов.
Исследователи оценили и относительный интерес к криптовалютам, сравнив количество визитов на биткоин-биржи с численностью населения той или иной страны. Они отметили, что за последний год наибольшее улучшение по этому показателю зафиксировано в странах Южной Америки, а именно в Венесуэле, Аргентине, Чили, Уругвае и Колумбии.
Топ-10 стран по относительному интересу к криптовалютам выглядит следующим образом:
* Южная Корея - 12,75 млн посещений (доля посещений к числу жителей составляет 0,25);
* Сингапур - 0,99 млн посещений (0,17);
* Швейцария - 1,14 млн посещений (0,13);
* Венесуэла - 3,33 млн посещений (0,12);
* Катар - 0,25 млн посещений (0,09);
* Австралия - 1,97 млн посещений (0,08);
* Япония - 9,47 млн посещений (0,07);
* Гонконг - 0,51 млн посещений (0,07);
* Канада - 2,43 млн посещений (0,06);
* США - 20,55 млн посещений (0,06).
В этом рейтинге Россия расположилась на 27 строчке, Украина - на 33, Беларусь - на 53, Казахстан - на 57.
Ранее отчет аналитической компании Chainalysis показал, что украинцы и россияне являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире.
По данным Кембриджского университета, число пользователей криптовалют во всем мире за два последних года выросло почти в три раза - с 35 млн до 101 млн человек.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED - вся лента новостей, ForkLog - самые важные новости и опросы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|А.Гольц: Это лучшее решение из всех чудовищных, которые были на столе. Это безусловное поражение России
|Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине
|Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов
|Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.11.20
|Остаток средств на корсчетах банков 11.11.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.11.2020
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.11.20
|Исследование: половина трафика биткоин-бирж приходится на шесть стран
|Верховный Суд вернул «Приватбанку» право требования к Коломойскому на 7,5 миллиардов
Это интересно
|EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
|Ford официально представил новый EcoSport Active
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K
|Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно
|Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8
|Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы
|Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских