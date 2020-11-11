Доллар США 11 ноября слабо дешевеет к евро, стабилен в паре с иеной

Доллар США незначительно дешевеет в паре с евро и стабилен относительно иены на торгах в среду.

Трейдеры по-прежнему ждут официальных результатов президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября. Уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом страны. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Появившаяся ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, всколыхнула мировые рынки, в том числе и валютный. Поначалу новость была воспринята трейдерами как универсально позитивная: фондовый рынок отреагировал бурным ростом, а доллар подешевел, как и другие защитные активы, в том числе казначейские облигации США, иена и швейцарский франк, говорит Джон Харди, отвечающий в Saxo Bank за стратегию на валютном рынке.

Однако в дальнейшем наметилось интересное расхождение - доллар заколебался, в то время как иена и франк остались слабыми, а доходности долгосрочных US Treasuries приблизились к максимумам за весь период с начала пандемии коронавируса, отмечает Харди.

"Появление вакцины от COVID-19 означает уменьшение объемов стимулирования и снижение уверенности в том, что поддержка центробанками рисковых активов будет достаточно устойчивой", - говорит эксперт.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,06%.

Курс евро к доллару США в среду составляет $1,1820 по сравнению с $1,1815 накануне. Курс доллара относительно иены составляет 105,3 иены против 105,28 иены накануне.

Фунт стерлингов теряет 0,1% в паре с долларом в ходе торгов, австралийский доллар прибавляет 0,2%, швейцарский франк - 0,1%.