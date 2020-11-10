Количество новых ипотечных договоров за 9 мес.-2020 сократилось на 8% - опрос НБУ

Объем выдач новых ипотечных кредитов в январе-сентябре 2020 года увеличился на 16% - до 2,3 млрд грн (г/г), в то время как количество новых ипотечных договоров сократилось на 8% - до 3,64 тыс. (г/г), свидетельствуют результаты впервые опубликованного Национальным банком Украины (НБУ) ежемесячного опроса об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

Согласно сообщению НБУ во вторник, рост объемов обусловлен увеличением среднего размера ипотечного кредита, как на первичном, так и на вторичном рынке. В частности, в сентябре размер кредита на покупку жилья увеличился по сравнению с началом года в 1,4 раза - до 700 тыс. грн.

По информации регулятора, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составляет почти 87% по объему и по количеству от всех новых выдач, в то время как в 2019 году этот показатель по сумме договоров составил 83%, а по количеству - 85%

Такая разница, в том числе, обусловлена тем, что средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке ниже, чем на первичном. В частности в сентябре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,9%, а на первичном - 18,2%.

В то же время, в сентябре 2020 года около 40% ипотечных договоров, как по количеству, так и по сумме, заключены с фиксированной процентной ставкой, в то время как в начале 2019 года этот показатель составлял более 75% всех ипотечных договоров.

НБУ пояснил, что эффективная ставка включает номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщика в пользу банка и рассчитывается на весь срок кредита.

Статистика центробанка свидетельствует, что за девять месяцев 2020 года больше всего кредитов выдано в Киеве - 953 договора (26% общего количества) на 835 млн грн (37% общей суммы), затем идет Харьковская область - 390 договоров (11% всех договоров) на общую сумму почти 176 млн грн (7,7%), Киевская - 369 договоров на 317,7 млн грн (10% и 14% соответственно), в Днепропетровская - 263 договора на 124 млн грн и Львовская - 252 договора на 166,7 млн грн.

НБУ отметил, что такие результаты опросов будут публиковаться ежемесячно и содержать информацию о размере общей задолженности по ипотечным кредитам и количестве ипотечных договоров, об объемах и количестве новых ипотечных кредитов на первичном и вторичном рынке недвижимости, о средних эффективных процентных ставках за отчетный период, а также о новых выдачах ипотечных кредитов в региональном разрезе.

Регулятор подчеркнул, что результаты опроса являются самооценкой собственных ипотечных портфелей банков и могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на сайте НБУ.

