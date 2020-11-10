Опрос: торговые боты не оправдывают ожидания криптотрейдеров

93% опрошенных трейдеров не используют автоматизированное ПО для торговли из-за отсутствия доверия к нему. Такими данными поделился партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран.

Он опросил 10 388 трейдеров, в общей сложности располагающих активами на $53,5 млн.

38% из них сообщили, что пользовались торговыми ботами хотя бы в течение пробного периода.

Источник: Twitter Адама Кокрана.

Однако 93% респондентов, оплативших подписку на ботов, перестали пользоваться ими через месяц.

Источник: Twitter Адама Кокрана.

«Это тревожный сигнал для программного обеспечения как услуги (SaaS), свидетельствующий о крупном разрыве между целевой аудиторией ботов и реальными пользователями», - пишет Адам Кокран.

63% респондентов столкнулись с техническими проблемами при использовании автоматического торгового ПО, 29% - отказались от ботов из-за ограниченной функциональности.

Источник: Twitter Адама Кокрана.

88% трейдеров объяснили отказ от использования ботов недоверием к разработчикам. 81% посчитали их несоответствующими потребностям, а 69% - слишком сложными в техническом отношении.

Источник: Twitter Адама Кокрана.

Выбирая торгового бота, пользователи отдают предпочтение решениям, продвигаемым «влиятельными лицами».

Источник: Twitter Адама Кокрана.

С другой стороны, они заявили, что таким рекомендациям не хватает нейтральности.

Адам Кокран отметил, что пользователи заинтересованы в автоматизированной торговле, однако для этого им нужны готовые модульные скрипты, проверенные бренды, возможность раздельного отслеживания балансов и простые способы связи с доверенными членами сообщества.

«Рынок ботов стагнирует и даже испытывает упадок. Разработчики автоматизированного ПО пока не преуспели в решении ключевых проблем, что замедляет популярность ботов среди пользователей», - заключил исследователь.