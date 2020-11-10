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Опрос: торговые боты не оправдывают ожидания криптотрейдеров
13:28 10.11.2020 |
93% опрошенных трейдеров не используют автоматизированное ПО для торговли из-за отсутствия доверия к нему. Такими данными поделился партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран.
Он опросил 10 388 трейдеров, в общей сложности располагающих активами на $53,5 млн.
38% из них сообщили, что пользовались торговыми ботами хотя бы в течение пробного периода.
Однако 93% респондентов, оплативших подписку на ботов, перестали пользоваться ими через месяц.
«Это тревожный сигнал для программного обеспечения как услуги (SaaS), свидетельствующий о крупном разрыве между целевой аудиторией ботов и реальными пользователями», - пишет Адам Кокран.
63% респондентов столкнулись с техническими проблемами при использовании автоматического торгового ПО, 29% - отказались от ботов из-за ограниченной функциональности.
88% трейдеров объяснили отказ от использования ботов недоверием к разработчикам. 81% посчитали их несоответствующими потребностям, а 69% - слишком сложными в техническом отношении.
Выбирая торгового бота, пользователи отдают предпочтение решениям, продвигаемым «влиятельными лицами».
С другой стороны, они заявили, что таким рекомендациям не хватает нейтральности.
Адам Кокран отметил, что пользователи заинтересованы в автоматизированной торговле, однако для этого им нужны готовые модульные скрипты, проверенные бренды, возможность раздельного отслеживания балансов и простые способы связи с доверенными членами сообщества.
«Рынок ботов стагнирует и даже испытывает упадок. Разработчики автоматизированного ПО пока не преуспели в решении ключевых проблем, что замедляет популярность ботов среди пользователей», - заключил исследователь.
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