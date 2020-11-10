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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евро дешевеет 10 ноября на слабой статистике по Германии

12:59 10.11.2020 |

Финансы

 

Курс евро во вторник днем снижается после публикации статистики из Германии по доверию инвесторов к экономике страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 EET курс евро к доллару снижался до 1,1794 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,44 иены со 105,36 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 92,87 пункта.

Давление на евро во вторник оказывает статистика по Германии. Так, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре снизился до 39 пунктов с 56,1 пункта в октябре, снижение оказалось хуже прогноза.

В то же время курс доллара днем вновь перешел к небольшому росту по отношению к курсу иены после коррекции утром. В понедельник доллар вырос почти на 2% по отношению к иене на новостях о вакцине от коронавируса от компаний BioNTech и Pfizer. Сообщается, что в ходе испытаний вакцина показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman) отмечает, что новости о вакцине BioNTech и Pfizer поддерживают "предположения, лежащие в основе валютного рынка" о том, что эффективные вакцины будут внедрены в следующем году. "Дальнейший позитивный прогресс в области вакцин позволит валютам, сильно пострадавшим от кризиса на фоне коронавируса, продолжить восстановление", - цитирует агентство Рейтер аналитика.
По материалам: ПРАЙМ
 

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