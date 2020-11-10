Справочный курс гривны 10 ноября повышен на 0,82 коп до 28,11146 грн/$1

|Показатель
|09.10.2020
|10.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1228
|28.1146
|0.03
Данные: НБУ
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12:29 10.11.2020 |
Национальный банк 10 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.82 коп. до 28.1146 UAH/USD.
|Показатель
|09.10.2020
|10.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1228
|28.1146
|0.03
Данные: НБУ
|
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