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JPMorgan: институционалы стали воспринимать биткоин как альтернативу золоту
09:09 10.11.2020 |
Биткоин-траст компании Grayscale Investments опережает биржевые фонды (ETF) на базе золота по притоку средств благодаря растущему спросу со стороны институциональных инвесторов. Это следует из отчета аналитиков финансового холдинга JPMorgan.
«Ранее мы отметили значительный потенциал биткоина для долгосрочного роста, если он будет интенсивнее конкурировать с золотом в качестве «альтернативной» валюты. Рыночная капитализация первой криптовалюты должна вырасти в десять раз, чтобы соответствовать инвестициям частного сектора в золото через ETF или слитки и монеты», - подчеркнули эксперты JPMorgan.
С выводами экспертов о природе позитивной динамики биткоина согласен и аналитик Вилли Ву.
«Кто стоит за этим ралли? Это умные деньги... Люди с высоким уровнем благосостояния. Средняя стоимость сделки между инвесторами делает большой скачок вверх. Внебиржевые трейдеры тоже в курсе этого тренда. Первая криптовалюта все еще находится в скрытой фазе своего бычьего ралли», - поясняет он.
Ву предлагает посмотреть на еще один график, который дает бычий сигнал. На нем виден скачок оранжевой линии, которая характеризует скорость притока новых инвесторов. В последний раз подобные темпы наблюдались в конце 2017 года.
Аналитики JPMorgan не исключают фиксации прибыли после волны роста в последние несколько недель.
«Согласно нашей методологии, трендовые спекулянты усилили последнее ралли и отправили биткоин в зону перекупленности. Это может привести к ослаблению потоков в ближайшее время. Для перехода в область экстремальных значений, которые усилят этот сигнал, курс первой криптовалюты должен вырасти еще на 5-6%», - добавляют они.
Ранее стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу отметил, что инвесторы находятся в поисках альтернативных активов и вкладывают значительные объемы наличных средств в золото и биткоин. К этому их толкает неопределенность из-за пандемии коронавируса.
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