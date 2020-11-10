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Доллар дешевеет к иене 10 ноября в рамках коррекции
08:14 10.11.2020 |
Курс доллара к иене в понедельник утром снижается в рамках коррекции после уверенного роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.04 EET курс доллара к иене опускался до 104,97 иены со 105,36 иены на прошлом закрытии, курс евро к доллару рос до 1,1835 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 92,68 пункта.
Во вторник на валютном рынке присутствует коррекционная динамика: иена отыгрывает некоторые потери по отношению к доллару после распродажи понедельника, когда новости о разработке вакцины от коронавируса побудили инвесторов к продаже надежных активов, в том числе японской иены.
В понедельник немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили ранее об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
"Возможно, рынок слишком остро отреагировал на вакцину, учитывая, что еще нужно доказать, что она безопасна", - считает экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer), мнение которого приводит агентство Рейтер.
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