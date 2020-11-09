Справочный курс гривны 9 ноября повышен на 5,08 коп до 28,1228 грн/$1

|Показатель
|06.10.2020
|09.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1736
|28.1228
|0.18
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12:19 09.11.2020 |
Национальный банк 9 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.08 коп. до 28.1228 UAH/USD.
|Показатель
|06.10.2020
|09.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1736
|28.1228
|0.18
Данные: НБУ
|
|
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