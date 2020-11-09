Доллар укрепляется к иене 9 ноября на уверенности инвесторов после выборов в США

Курс доллара в понедельник утром снижается к евро, но растет к более "надёжной" иене, в то время как инвесторы продолжают с оптимизмом следить за новостями после выборов президента и ряда других представителей высшей власти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 EET курс евро к доллару растёт до 1,1894 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1872 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 103,48 иены со 103,33 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 92,2 пункта.

Участники торгов, в частности, отыгрывают результаты президентских выборов в США. Так, по прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу одерживает демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.

При этом во вторник также переизбирался весь состав 435-местной палаты представителей конгресса США - на очередной двухлетний срок. В десятках округов результаты до сих пор не подсчитаны, но демократы, скорее всего, удержат контроль над палатой, хотя и могут потерять ряд мест.

В итоге предполагается, что контроль над конгрессом будет поделен между представителями Республиканской и Демократической партий. И аналитики отмечают, что это "идеальный" вариант для рынков, поскольку это дает меньше возможностей для более резких изменений в политическом курсе США.

В то же время эксперты предупреждают, что на рынки всё же может вернуться волатильность. "Мы хотели бы предупредить, что повышенная волатильность не осталась позади, даже если результаты выборов практически определены", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика в Commonwealth Bank of Australia Кима Мунди (Kim Mundy).