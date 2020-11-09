Финансовые новости
- |
- 09.11.20
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар укрепляется к иене 9 ноября на уверенности инвесторов после выборов в США
08:11 09.11.2020 |
Курс доллара в понедельник утром снижается к евро, но растет к более "надёжной" иене, в то время как инвесторы продолжают с оптимизмом следить за новостями после выборов президента и ряда других представителей высшей власти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EET курс евро к доллару растёт до 1,1894 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1872 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 103,48 иены со 103,33 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 92,2 пункта.
Участники торгов, в частности, отыгрывают результаты президентских выборов в США. Так, по прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу одерживает демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
При этом во вторник также переизбирался весь состав 435-местной палаты представителей конгресса США - на очередной двухлетний срок. В десятках округов результаты до сих пор не подсчитаны, но демократы, скорее всего, удержат контроль над палатой, хотя и могут потерять ряд мест.
В итоге предполагается, что контроль над конгрессом будет поделен между представителями Республиканской и Демократической партий. И аналитики отмечают, что это "идеальный" вариант для рынков, поскольку это дает меньше возможностей для более резких изменений в политическом курсе США.
В то же время эксперты предупреждают, что на рынки всё же может вернуться волатильность. "Мы хотели бы предупредить, что повышенная волатильность не осталась позади, даже если результаты выборов практически определены", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика в Commonwealth Bank of Australia Кима Мунди (Kim Mundy).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой
|Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»
|Пять тезисов Ермака. Что можно понять из откровений правой руки Зеленского
|Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 9 ноября повышен на 5,08 коп до 28,1228 грн/$1
|Биржи Азии 9 ноября закрылись ростом на оптимизме вокруг выборов в США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.11.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.11.2020
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.11.2020
|Доллар укрепляется к иене 9 ноября на уверенности инвесторов после выборов в США
Это интересно
|Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации
|2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1
|Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире
|Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах
|MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
|Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году