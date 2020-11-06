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НБУ за неделю со 2 по 6 ноября возобновил покупку валюты на межбанке впервые с начала сентября
22:36 06.11.2020 |
Согласно данным на сайте НБУ, за неделю регулятор купил $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн, по сравнению с $147,5 млн неделей ранее.
Всю купленную валюту НБУ приобрел в ходе интервенций по единому курсу. При этом НБУ продал $20 млн в ходе интервенций с выбором лучшей цены, а еще $50 млн - по единому курсу.
Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4507 грн/$ в понедельник до 28,1375 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.
В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал - $3,8 млрд.
Как сообщалось, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.
На предыдущей неделе с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как с 12 по 16 октября он продал $1 млн.
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