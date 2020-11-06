Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - НБУ

Международные резервы Украины на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили $26 млрд 140,4 млн (в эквиваленте), что на 1,5% меньше, чем на начало октября, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в пятницу.

"В октябре они (резервы – ИФ) уменьшились на 1,5% вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Нацбанком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в октябре отразились операции правительства по управлению госдолгом – общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $381 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $213,3 млн были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в инвалюте, $78 млн – на обслуживание еврооблигаций, а остаток – на выполнение других обязательств государства в инвалюте.

Вместе с тем валютные поступления в пользу правительства составили $188 млн (в эквиваленте), указывает НБУ.

Согласно сообщению, на динамике резервов также отразились операции центробанка на межбанковском валютном рынке – в октябре регулятор продал $191,3 млн и не осуществлял интервенции по покупке валюты.

"В отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров", – пояснил регулятор.

Кроме того, на динамику показателя в октябре повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) – в прошлом месяце их стоимость снизилась на $1,1 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отмечает регулятор, по состоянию на 1 ноября 2020 года объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в октябре сократились на $421,24 млн, или на 2,7% – до $15,374 млрд.

Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а ЧМР – $15,785 млрд.

В структуре резервов на начало года ценные бумаги занимали 84,2%, наличные, корсчета и депозиты – 10,9%, а золото – 4,8%.