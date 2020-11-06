Справочный курс гривны 6 ноября повышен на 25,57 коп до 28,1736 грн/$1

|Показатель
|05.10.2020
|06.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4293
|28.1736
|0.9
Данные: НБУ
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12:26 06.11.2020 |
Национальный банк 6 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 25.57 коп. до 28.1736 UAH/USD.
|Показатель
|05.10.2020
|06.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4293
|28.1736
|0.9
Данные: НБУ
|
|
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