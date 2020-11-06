Финансовые новости
- |
- 06.11.20
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Доллар слабо меняется к евро и иене 6 ноября
08:11 06.11.2020 |
Курс доллара к евро и иене практически не изменяется в пятницу утром, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг выборов в США, ожидая статистику по безработице в Штатах за октябрь, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET курс евро к доллару снижался до 1,182 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1821 доллара за евро, курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 103,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 92,64 пункта.
Курс доллара практически стабилен к евро и иене после падения почти на 1% в четверг. Днем ранее по итогам очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом глава ЦБ Джером Пауэлл отметил высокую степень неопределенности прогнозов по экономике и добавил, что экономике страны может понадобиться дополнительное стимулирование.
Рынки также ожидают позднее в ходе торгов важную внутреннюю статистику по Штатам. Минтруда США днем опубликует статистику по безработице в стране. Аналитики ожидают ее снижение до 7,7% с 7,9% в сентябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, как ожидается, выросло на 600 тысяч.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг президентских выборов в США, которые прошли во вторник. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
|Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет
|Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе
|Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин поддерживает идею об изменениях подходов в налогообложении недвижимости
|Доллар слабо меняется к евро и иене 6 ноября
|Золото 6 ноября коррекционно дешевеет после роста цены на 2,7% в предыдущий день
|Азиатские биржи 6 ноября торгуются без единой динамики
|Фондовые индексы США 5 ноября продолжили рост
|Депозитные ставки для физлиц 05.11.20
Это интересно
|Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд