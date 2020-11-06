Доллар слабо меняется к евро и иене 6 ноября

Курс доллара к евро и иене практически не изменяется в пятницу утром, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг выборов в США, ожидая статистику по безработице в Штатах за октябрь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET курс евро к доллару снижался до 1,182 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1821 доллара за евро, курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 103,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 92,64 пункта.

Курс доллара практически стабилен к евро и иене после падения почти на 1% в четверг. Днем ранее по итогам очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом глава ЦБ Джером Пауэлл отметил высокую степень неопределенности прогнозов по экономике и добавил, что экономике страны может понадобиться дополнительное стимулирование.

Рынки также ожидают позднее в ходе торгов важную внутреннюю статистику по Штатам. Минтруда США днем опубликует статистику по безработице в стране. Аналитики ожидают ее снижение до 7,7% с 7,9% в сентябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, как ожидается, выросло на 600 тысяч.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг президентских выборов в США, которые прошли во вторник. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.