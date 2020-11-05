Справочный курс гривны 5 ноября повышен на 8,86 коп до 28,5179 грн/$1

|Показатель
|04.10.2020
|05.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5179
|28.4293
|0.311
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12:21 05.11.2020 |
Национальный банк 5 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.86 коп. до 28.4293 UAH/USD.
|Показатель
|04.10.2020
|05.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5179
|28.4293
|0.311
Данные: НБУ
|
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