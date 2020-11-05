SWIFT рекомендует Украине создать модель расчетов «поставка против платежа»

Международная компания SWIFT рекомендует Украине создать модель расчетов по сделкам с ценными бумагами в формате "поставка против платежа", при которой Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦД) будет располагать операционным счетом в системе электронных платежей (СЭП), сообщила пресс-служба НКЦБФР в среду.

Согласно тексту исследования, рекомендуемая модель предполагает также создание субсчета расчетного банка в СЭП и формирование платежных поручений Центральным депозитарием от имени расчетных банков.

Указывается, что главным преимуществом предоставления ЦД разрешения на инициирование платежей от имени расчетных банков является снижение системного риска, ведь в этом случае рынок в целом не зависит от своевременного и безошибочного оформления платежных поручений на полную сумму каждым из расчетных банков.

Помимо этого, решающим преимуществом наличия у ЦД операционного счета денежных средств в СЭП является упрощение для расчетных банков сверки списаний со счетов и зачислений средств на счета при осуществлении расчетов по операциям с ценными бумагами.

В то же время одной из проблем рекомендуемой системы является то, что - по установленным центральным банком критериям участия в СЭП - непосредственный доступ к СЭП, то есть открытие операционного счета для осуществления платежей, может быть предоставлен только коммерческим банкам, имеющим лицензию.

Кроме того, наличие у расчетных банков нескольких счетов в СЭП приведет к осложнению для них управления ликвидностью из-за необходимости активного мониторинга ими всех своих счетов и повышения риска расчетов при необходимости обеспечения ими наличными на счете достаточной суммы средств, когда в них возникает необходимость.

Сообщается, что соответствующее исследование SWIFT провела по заказу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национального банка Украины, а предложенную модель НКЦБФР приняла в работу и начала разработку проекта новой концепции.

"Исследовав международный опыт, мы должны выбрать свой сценарий развития в этом направлении, который будет учитывать реалии текущего положения дел на рынке нашей страны. Мы планируем создать оптимальную и эффективную модель расчетов по сделкам с ценными бумагами в Украине", - процитировала пресс-служба главу НКЦБФР Тимура Хромаева.

Согласно сообщению, первая часть исследования "As-Is" анализирует и оценивает существующую систему расчетов "поставка против оплаты" в Украине, вторая часть - "To-Be" - подчеркивает, что именно нужно изменить в действующей системе, и предлагает шесть моделей расчетов, используемых в международной практике.

Соответствующие изменения направлены на реализацию, принятого Верховной Радой в июне 2020 года закона №738-IX, направленного на реформирование, создание рынков капитала и товарных рынков в Украине. Документ вступит в силу с июля 2021 года.

