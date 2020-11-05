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Остаток средств на корсчетах банков 05.11.20
11:07 05.11.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 октября
|42686.1
|6 октября
|44807.4
|7 октября
|43090.1
|8 октября
|33852.7
|9 октября
|34571.2
|12 октября
|50348.4
|13 октября
|62444.5
|15 октября
|66098.7
|16 октября
|61370.9
|19 октября
|62053.8
|20 октября
|61731.2
|21 октября
|61612.4
|22 октября
|57087.3
|23 октября
|56859.4
|26 октября
|55999.3
|27 октября
|52744.4
|28 октября
|52066.7
|29 октября
|53271.2
|30 октября
|52488.1
|2 ноября
|55556.7
|3 ноября
|53241.4
|4 ноября
|46672.8
|5 ноября
|45780.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 ноября - 28,5074 грн
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