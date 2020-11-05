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Объемы торгов на децентрализованных криптовалютных биржах снизились на четверть в октябре
11:03 05.11.2020 |
Оборот децентрализованных бирж в октябре составил $19,35 млрд, что на 26% ниже рекордных показателей сентября ($25,8 млрд). В сравнении с августом показатель вырос на 66%.
Лидером сегмента остается биржа Uniswap, на нее пришлось 51,4% торгов ($11,2 млрд). Из-за ужесточения конкуренции доля платформы за месяц уменьшилась на 16,3%. В течение октября значительно вырос удельный вес Curve - с 18,6% до 41,74%.
Доля SushiSwap значительно сократилась - с $2,2 млрд до $891 млн. Объем на Balancer также уменьшился - с $1,13 млрд в сентябре до $348 млн в октябре.
Пользователи активно используют протокол 0х - торговый оборот на платформе растет на $400 млн третий месяц подряд, в октябре он достиг $1,2 млрд.
Напомним, аналитики Chainalysis предсказали, что в будущем регуляторы поднимут вопрос об обеспечении DEX соблюдения правовых требований.
Специальный уполномоченный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс в октябре предсказала, что у ведомства появится много сложных вопросов касательно регулирования DeFi-сектора.
Ранее партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран увидел угрозу для DeFi-сектора в обвинениях властей США против криптодеривативной биржи BitMEX.
В начале ноября аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из DeFi-сектора отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.
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