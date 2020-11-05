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Доллар слабеет 5 ноября при сохраняющейся неопределённости
08:06 05.11.2020 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг утром опускается, инвесторы продолжают следить за новостями после выборов президента в США, ожидая также заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару растёт до 1,1736 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1722 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 104,34 иены со 104,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 93,36 пункта.
Выборы президента США, прошедшие во вторник, продолжают оставаться одним из основных факторов на рынках. Действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, демократ Джо Байден ведут ожесточенную борьбу за пост.
На данный момент голосование полностью завершено. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов. При этом Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
Участники торгов также ожидают позднее в четверг заседания крупных мировых финансовых регуляторов - британского центробанка и Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают от них оценки экономической ситуации в связи с коронавирусом.
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