Минфин Украины намерен начать РЕПО- и другие активные операции с гособлигациями во II кв.-2021 – проект распоряжения Кабмина

Министерство финансов Украины намерено со второго квартала 2021 года начать осуществление активных операций с государственным долгом, в частности, операции выкупа и обмена РЕПО- с ценными госбумагами.

Соответствующие изменения содержатся в проекте распоряжения Кабинета vинистров "Об утверждении Концепции по управлению ликвидностью на 2020-2023 гг. и утверждении плана мероприятий по ее реализации", который включен в повестку заседания правительства в среду.

В приложении к проекту указывается, что в ходе расчетов распорядителей и получателей бюджетных средств может возникать несоответствие во времени между объемами входящих и исходящих потоков средств на счетах Казначейства, вследствие чего появляются временно свободные средства или их недостача для осуществления платежей.

Отмечается, что необходимость управления ликвидностью, в том числе осуществление временных краткосрочных займов и размещение временно свободных средств путем осуществления активных операций с госдолгом, обуславливается потребностью в сбалансировании входящих и исходящих потоков средств.

Согласно планам мероприятий по реализации Концепции управления ликвидностью на 2020-2023 гг., в четвертом квартале текущего года планируется разработать методику прогнозирования движения средств, состояние ликвидности единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов Казначейства, а также внедрить платежный календарь осуществления расходов распорядителями и получателями, которые осуществляют разовые платежи на 100 млн грн и больше.

В конце 2020 года правительство также планирует законодательно урегулировать вопрос использования временно свободных средств ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета в пределах бюджетного периода, а также отнесение временно свободных средств ЕКС к источникам формирования бюджета, говорится в приложении к проекту распоряжения.

В планах правительства также указывается, что в первом квартале 2021 года ожидается внедрение порядка обмена информацией между Казначейством, Минфином и другими ответственными за движение средств через казначейский счет субъектами. Помимо того, в этот же период Кабмин намерен усовершенствовать законодательство по вопросам осуществления активных операций с госдолгом.

Во втором квартале следующего года, помимо старта операций РЕПО, правительство планирует внедрить информационную систему прогнозирования движения средств на ЕКС и валютных счетах Казначейства, а также провести мониторинг бюджетных обязательств для отслеживания расходов распорядителей и получателей (на 100 тыс. грн и больше).

Согласно планам, в четвертом квартале 2021 года ожидается развитие инфраструктуры внутреннего фондового рынка и рынка капитала, а также внедрение инструментов управления ликвидностью, в частности для обеспечения осуществления платежей распорядителей и получателей, которые обслуживаются казначейством, в случае нехватки средств на ЕКР.

На четвертый квартал 2023 года запланированы анализ и подготовка предложений по утверждению сроков значительных поступлений и расходов госбюджета, свидетельствует документ.