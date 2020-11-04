Справочный курс гривны 4 ноября повышен на 9,98 коп до 28,5179 грн/$1

|Показатель
|03.10.2020
|04.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.6177
|28.5179
|0.35
Данные: НБУ
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12:27 04.11.2020 |
Национальный банк 4 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.98 коп. до 28.5179 UAH/USD.
|Показатель
|03.10.2020
|04.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.6177
|28.5179
|0.35
Данные: НБУ
|
|
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