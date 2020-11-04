Финансовые новости
- |
- 04.11.20
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SEC улучшила условия краудфандинга для криптовалютных стартапов
09:48 04.11.2020 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) увеличила лимит на сбор средств для регулируемых краудфандинговых кампаний. Предельная сумма выросла с $1,07 млн до $5 млн, говорится в сообщении.
В рамках регулируемого краудфандинга проекты проводили предложения ценных бумаг без регистрации в SEC. Для этого им необходимо было ограничить вложения для неаккредитованных инвесторов суммой в $1,07 млн.
Поправки облегчили стартапам доступ к финансированию в рамках правового поля. Кроме увеличения лимита, регулятор отменил ограничения для аккредитованных инвесторов, а неаккредитованным изменил порядок исчисления доступной для вложений суммы.
«Для многих малых и средних предприятий наша льготная система - единственный жизнеспособный канал привлечения капитала», - отметил глава комиссии Джей Клейтон.
В 2019 году председатель SEC заявил, что взвешенный и упреждающий подход ведомства к регулированию криптовалют способствует инновациям и накоплению капитала, защищая инвесторов.
Напомним, Минюст США назвало цифровые активы вызовом правоохранительной системе. В ведомстве добавили, что при правильном подходе они могут быть полезны обществу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же он сдувается
ТОП-НОВОСТИ
|Почему гривня обновляет рекорды падения
|Три войны Зеленского. Зачем Банковая несет хаос еще и в регионы
|Апелляционный суд Милана снял все обвинения с нацгвардейца Виталия Маркива
|Заминировать все, что можно: Какова новая тактика россиян на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.11.20
|Остаток средств на корсчетах банков 04.11.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.11.2020
|SEC улучшила условия краудфандинга для криптовалютных стартапов
|Почему гривня обновляет рекорды падения
|Золото дешевеет 4 ноября на укреплении доллара в ожидании итогов выборов в США
Это интересно
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter
|Play Маркет позволит пользователям сравнивать похожие приложения
|В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
|Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию в Facebook
|Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана