SEC улучшила условия краудфандинга для криптовалютных стартапов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) увеличила лимит на сбор средств для регулируемых краудфандинговых кампаний. Предельная сумма выросла с $1,07 млн до $5 млн, говорится в сообщении.

В рамках регулируемого краудфандинга проекты проводили предложения ценных бумаг без регистрации в SEC. Для этого им необходимо было ограничить вложения для неаккредитованных инвесторов суммой в $1,07 млн.

Поправки облегчили стартапам доступ к финансированию в рамках правового поля. Кроме увеличения лимита, регулятор отменил ограничения для аккредитованных инвесторов, а неаккредитованным изменил порядок исчисления доступной для вложений суммы.

«Для многих малых и средних предприятий наша льготная система - единственный жизнеспособный канал привлечения капитала», - отметил глава комиссии Джей Клейтон.

В 2019 году председатель SEC заявил, что взвешенный и упреждающий подход ведомства к регулированию криптовалют способствует инновациям и накоплению капитала, защищая инвесторов.

Напомним, Минюст США назвало цифровые активы вызовом правоохранительной системе. В ведомстве добавили, что при правильном подходе они могут быть полезны обществу.



